В Минздраве объяснили скопление трупов в подвалах больницы в Барнауле

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В госпитале Барнаула, оборудованном для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице № 12, скопились тела умерших, которые хранят в подвале из-за нехватки патологоанатомов и возросшей нагрузки в связи с большим количеством смертельных случаев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

Как отмечается, изначально госпиталь был рассчитан на 360 коек, однако из-за количества пациентов коечный фонд пришлось увеличить до 600 мест.

"Значительно возросшее количество умерших за сутки, необходимость проведения патологоанатомического исследования в 100% случаев, дефицит патологоанатомов значительно увеличили нагрузку на каждого врача и определили возникновение очередности при проведении аутопсий", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что проект здания больницы не предусматривает достаточного количества камер для такого количества тел, поэтому их хранят в подвале здания.



В связи с увеличением случаев COVID-19 Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с инфекцией. Госпитали на базе столичных больниц уже начали принимать пациентов.

Временные госпитали-родеры были построены на территориях крупнейших московских клиник весной и зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В их число входят госпитали на базе больниц номер 52, 67 имени Л. А. Ворохобова, комплекса в Коммунарке, института имени Н. В. Склифосовского, инфекционной больницы номер 2 и других.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 40,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,121 миллиона человек скончались. В России выявлено 1 447 335 случаев COVID-19, вылечились 1 096 560 человек, скончались 24 952.

В Москве за последние сутки скончались 66 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".