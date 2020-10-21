В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 66 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 4 389 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 2 365 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 279 973 человека.

Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться примерно через две недели.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 40,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,116 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 447 335 случаев COVID-19, вылечились 1 096 560 человек, скончались 24 952.