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Общество

09:03

Еще 2 365 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 2 365 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 279 973 человек", – сообщила вице-мэр.

После прохождения лечения все пациенты получают соответствующие рекомендации от врачей. Кроме того, специалисты проводят исследования для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевания у человека.

Ранее сообщалось, что москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Сотрудники Роспотребнадзора составили 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.

В столице за последние 24 часа скончались 63 пациента, у которых был положительный тест на коронавирус. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 40,2 миллиона случаев заражения, свыше 1,116 миллиона человек скончались.

В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще болеет COVID-19

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