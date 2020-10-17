Москвичам, вернувшимся из-за рубежа, выписали 1 млн штрафов за отсутствие ПЦР-тестов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей, которые вернулись в Россию из-за границы и не сдали ПЦР-тест на коронавирус, оштрафовали на миллион рублей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу.

Так, ведомство составило 2 179 уведомлений о явке для составления протоколов об административных правонарушениях.

Порядка 1,5 тысячи протоколов предусматривают штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью других людей, сумма увеличивается. Она может составить от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей.

"Решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 955 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 миллион 23 тысячи 500 рублей", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что контроль за вернувшимися из других стран в городе ведут с 1 августа. Так, прибывающие обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Сделать этом можно в аэропорту или любой другой лаборатории. При этом результаты анализа необходимо вносить в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Отмечается, что данный контроль будет продолжен.

Ранее сообщалось, что прилетевшие из-за границы россияне должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов теста на COVID-19. Тест на коронавирус туристы должны пройти в течение трех дней с момента прибытия.

Также россиянам, которые приезжают из-за рубежа регулярными рейсами, надо заполнять форму на портале госуслуг. В течение трех календарных дней в нее необходимо загружать результаты тестирования на COVID-19.

