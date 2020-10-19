В Минздраве назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться примерно через две недели. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.
По словам Чуланова, нужно внимательно следить за ситуацией и анализировать статистику: в ближайшие две недели количество заражений может увеличиваться, но уже не так активно, как сейчас.
"Затем наступит период стабилизации заболеваемости", – отметил специалист.
Также Чуланов подчеркнул, что меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, вступили в силу не так давно.
"С момента ухода школьников на каникулы, а части сотрудников организаций – на удаленку прошло не так уж и много времени", – напомнил эксперт.
По мнению Чуланова, меры еще не нашли отражения в развитии эпидемиологической ситуации, эффект от них развивается с некоторым отставанием.
"Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", – подытожил инфекционист.
Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор". Также для лечения пациентов с коронавирусом министерство здравоохранения РФ одобрило российский препарат "Арепливир".
За последние сутки в Москве зафиксировали 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 988 пациентов. Всего в России за минувшие 24 часа обнаружили 15 982 новых случая COVID-19.
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