В Минздраве назвали сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться примерно через две недели. Об этом РИА Новости рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.

По словам Чуланова, нужно внимательно следить за ситуацией и анализировать статистику: в ближайшие две недели количество заражений может увеличиваться, но уже не так активно, как сейчас.

"Затем наступит период стабилизации заболеваемости", – отметил специалист.

Также Чуланов подчеркнул, что меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, вступили в силу не так давно.

"С момента ухода школьников на каникулы, а части сотрудников организаций – на удаленку прошло не так уж и много времени", – напомнил эксперт.

По мнению Чуланова, меры еще не нашли отражения в развитии эпидемиологической ситуации, эффект от них развивается с некоторым отставанием.

"Поэтому мы его еще ощутим, я думаю", – подытожил инфекционист.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор". Также для лечения пациентов с коронавирусом министерство здравоохранения РФ одобрило российский препарат "Арепливир".

За последние сутки в Москве зафиксировали 5 376 новых случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированы 988 пациентов. Всего в России за минувшие 24 часа обнаружили 15 982 новых случая COVID-19.