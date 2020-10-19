Почти тысяча столичных заведений получили QR-коды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Порядка тысячи развлекательных учреждений столицы получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
"Получили QR-коды 970 заведений. Они выдаются в добровольном порядке, то есть мы никого в их получении не ограничиваем. Любое заведение, которое хочет предоставить своим посетителям возможность знать о потенциальных контактах с заболевшими, может получить QR-код и установить его при входе", – сказал Немерюк.
Ранее глава городского департамента торговли и услуг сообщил, что в Москве систему идентификации по QR-коду могут распространить на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины. Он отметил, что это станет возможным, если система "чек-ин", введенная в ночных клубах, докажет свою эффективность.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) обязали использовать систему "чек-ин": посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.
В клубах Москвы вводят систему сканирования QR-кодов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: