Почти тысяча столичных заведений получили QR-коды

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Порядка тысячи развлекательных учреждений столицы получили уникальные QR-коды для регистрации посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

"Получили QR-коды 970 заведений. Они выдаются в добровольном порядке, то есть мы никого в их получении не ограничиваем. Любое заведение, которое хочет предоставить своим посетителям возможность знать о потенциальных контактах с заболевшими, может получить QR-код и установить его при входе", – сказал Немерюк.

Ранее глава городского департамента торговли и услуг сообщил, что в Москве систему идентификации по QR-коду могут распространить на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины. Он отметил, что это станет возможным, если система "чек-ин", введенная в ночных клубах, докажет свою эффективность.

С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) обязали использовать систему "чек-ин": посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.

