Власти Москвы допустили введение QR-кодов в салонах красоты и ресторанах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал, что система идентификации по QR-кодам может быть распространена на рестораны, салоны красоты и непродовольственные магазины.
Об этом он заявил в интервью соучредителю барного объединения "Профсоюз" Дмитрию Левицкому в Instagram. По словам Немерюка, это произойдет в том случае, если эффективной окажется практика входа в ночные заведения.
Он также отметил, что столичные власти уже начали проговаривать с бизнесом возможность введения "чек-инов". Немерюк отметил, такой подход является "некой альтернативой полному закрытию" заведений.
Кроме того, он назвал данную систему "гуманной", поскольку благодаря идентификации люди смогут определить, угрожает их жизни что-то или нет", а также быстрее начать лечение, если они заразились.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что кафе, рестораны и магазины могут продолжить работать при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших коронавирусом.
При этом он отметил, что в каждом регионе ситуация с распространением COVID-19 разная, в связи с чем местные власти должны принимать решение в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
С 19 октября для борьбы с COVID-19 ночные заведения (открытые с полуночи до шести часов утра) обязали использовать систему "чек-ин": посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на номер 7377.
В клубах Москвы вводят систему сканирования QR-кодов
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