Ученые обнаружили уязвимое место у коронавирусов

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Ученые Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выявили потенциальную уязвимость в структуре сразу нескольких коронавирусов. Статья об этом была опубликована в журнале Science.
Специалисты выявили более 300 белков, которые вырабатываются в зараженных клетках организма и взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2. К ним относится элемент Tom70, связанный с коронавирусным геном Orf9b. Последним обладает также и SARS-CoV-1.
Ученым удалось выяснить, что Tom70 помогает коронавирусам, но именно его связь с геном Orf9b могут сделать "мишенью" для лекарственных препаратов.
"В то время как традиционные противовирусные препараты воздействуют на вирусные ферменты, которые часто подвержены мутации и, следовательно, приводят к устойчивости к лекарственным препаратам, воздействие на белки, необходимые для репликации вируса, является стратегией, которая поможет этого избежать", – предположили специалисты.
Ранее стало известно, что коронавирус научились определять при помощи глюкометра. С таким предложением выступили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Прибор отличал инфицированные образцы от нецелевых антигенов со 100-процентной специфичностью.
Названы неэффективные препараты от коронавируса
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