Российский препарат "Арепливир" от COVID-19 перестали продавать за рубеж

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Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" не будут продавать за рубеж из-за высокого спроса в России. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" Андрей Младенцев.

"Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Мы поставляли его в страны Средней Азии", – приводит РИА Новости слова специалиста.

Младенцев отметил, что это были не полноценные налаженные поставки, а разовые продажи.

Министерство здравоохранения РФ одобрило российский препарат "Арепливир" для лечения пациентов с коронавирусом в июне 2020 года. Позже представитель компании-производителя объяснил, как работает лекарство и какая дозировка необходима для борьбы с COVID-19.

