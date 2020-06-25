Минздрав одобрил российский препарат "Арепливир" для лечения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав внес в государственный реестр лекарственных средств препарат "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные госреестра лекарственных средств.

"Торговое наименование лекарственного препарата – "Арепливир". Международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование – "Фавипиравир", – говорится в сообщении.

Производит лекарство фармацевтическое предприятие "Промед", оно выпускается в форме таблеток. Препарат будут назначать только в больницах.

В начале июня Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат "Левилимаб" для лечения COVID-19. Препарат назначается пациентам с тяжелым течением болезни, когда происходит воспалительная реакция организма на внедрение вируса, приводящая к повреждению тканей и органов дыхания.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первая промышленная партия вакцины от коронавируса может появиться в России осенью 2020 года.

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что российская вакцина от COVID-19 будет действовать порядка двух лет.

При этом специалист допустил, что возможна и более длительная защита. Этого эффекта можно будет достичь после двойного введения препарата.

