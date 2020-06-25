Количество выявляемых случаев COVID-19 в Москве снизилось на 37% за неделю – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"За последнюю неделю на 37% упала выявляемость зараженных коронавирусом", – заявил мэр.

Кроме того, Собянин уточнил, что за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%.

По словам градоначальника, объемы тестирования на COVID-19 не корректировались и находятся на прежнем уровне.

"Мы видим, что каждую неделю идет снижение выявленных больных коронавирусом, хотя при этом мы объем тестирований не снижаем", – отметил мэр.

Согласно данным Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве было выявлено 885 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заражений – среди людей возрастной категории от 18 до 45 лет.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за аналогичный период от коронавируса вылечились 926 пациентов. Общее число людей, победивших COVID-19, достигло 142 194.

