Глава Роспотребнадзора назвала сроки поставки вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первая промышленная партия вакцины от коронавируса может появиться в России осенью 2020 года. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы все ждем обещанных сроков – это начало осени. [Ждем] для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины", – рассказала специалист.

Как ранее рассказал директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина от COVID-19 будет действовать порядка двух лет.

При этом специалист допустила, что возможна и более длительная защита. Этого эффекта можно будет достичь после двойного введения препарата.

В Сеченовском университете также рассказали о ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев. Исследователи отмечают, что после введения ряд испытуемых ощутили минимальную головную боль и повышение температуры тела.