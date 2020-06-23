В Сеченовском университете рассказали о клинических исследованиях вакцины от COVID-19

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В Сеченовском университете рассказали о ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев, сообщает RT.

Представители учреждения отметили, что у некоторых появилась головная боль и повысилась температура тела. Однако в течение суток эти симптомы прошли.

"В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции – незначительное повышение температуры, головная боль и т. п., которые в течение суток были самостоятельно купированы", – отметили в Сеченовском университете.

Сообщается, что такая реакция организма является стандартной после применения вакцины. В настоящий момент все участники исследования чувствуют себя хорошо.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса ввели 18 добровольцам. Все, кто получил прививку, будут наблюдаться в стационаре в течение 28 дней.