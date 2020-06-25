В Москве от коронавируса вылечилось более 142 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 926 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее количество выздоровевших от COVID-19 в столице составило 142 194 человека.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 926 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194", – рассказала Ракова.

С целью подтверждения выздоровления специалисты проводят специальные исследования. Всем пациентам, которые должны оставаться под наблюдением, дают специальные рекомендации.

Все излечившиеся от коронавируса могут помочь другим заболевшим, став донорами плазмы. Сдать кровь могут лица от 18 до 55 лет, которые уже переболели COVID-19, а также не имеют хронических заболеваний и положительных анализов на ВИЧ, гепатиты B и С.

Кроме того, выздоровевшим предлагается стать социальными волонтерами. Они помогают тем заболевшим коронавирусом, которые лечатся на дому.

По всем вопросам, касающимся волонтерства и сдачи плазмы крови, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона 8 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 18:00.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в Москве растет уровень популяционного иммунитета к коронавирусу. Он подчеркнул, что это позволило снизить уровень заболеваемости. В то же время, по его словам, для тех, кто еще не переболел коронавирусом, требования по санитарной безопасности являются особо актуальными для соблюдения.

24 июня в Москве зафиксировали самый низкий прирост новых случаев коронавирусной инфекции за последние 2,5 месяца. За последние сутки в столице обнаружили 811 заболевших COVID-19.