В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве выявлено 811 новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"Это самый низкий показатель за 2,5 месяца", – подчеркнули в Оперштабе.
В числе новых случаев 37,9 процента приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет. Еще треть (32,5 процента) – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.
15,5 процента от общего числа новых случаев составляют жители Москвы в возрасте от 66 до 79 лет, еще 7,4 процента – старше 80 лет. Также специалисты установили, что 6,7 процента случаев выявлены у детей.
За последние сутки от коронавируса вылечились еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее число выздоровевших пациентов в столице выросло до 141 268 человек.
В аналогичный период наблюдений сообщается о 14 летальных случаях COVID-19. У всех погибших пациентов была также установлена пневмония. Общее число погибших в Москве достигло 3 657 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.
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