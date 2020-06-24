В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве выявлено 811 новых случаев коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Это самый низкий показатель за 2,5 месяца", – подчеркнули в Оперштабе.

В числе новых случаев 37,9 процента приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет. Еще треть (32,5 процента) – пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.

15,5 процента от общего числа новых случаев составляют жители Москвы в возрасте от 66 до 79 лет, еще 7,4 процента – старше 80 лет. Также специалисты установили, что 6,7 процента случаев выявлены у детей.

За последние сутки от коронавируса вылечились еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Общее число выздоровевших пациентов в столице выросло до 141 268 человек.

В аналогичный период наблюдений сообщается о 14 летальных случаях COVID-19. У всех погибших пациентов была также установлена пневмония. Общее число погибших в Москве достигло 3 657 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.

