В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

23 июня, 23:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
Уточняется, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония.
Таким образом, общее число умерших пациентов в столице достигло 3 657 человек.
За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 081 выявленный случай, на Московскую область – 504, Ханты-Мансийский АО – 319, Челябинскую область – 258, Санкт-Петербург – 220.
Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 599 705 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 153 человека, за весь период – 8 359 человек.
При этом пик эпидемии COVID-19 в России был сдержан на 1,5–2 месяца. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.
Президент также назвал принятые в стране меры по COVID-19 обоснованными. Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.
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