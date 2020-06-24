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Общество

10:45

В России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Без клинических проявлений коронавирус был установлен 2 272 пациентов, что составляет 31,6 процента от общего числа заболевших за сутки.

Всего по России нарастающим итогом зарегистрирован 606 881 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. Общее число погибших составляет 8 513 человек, выздоровели 368 822 пациентов.

За последние сутки подтверждено 154 летальных случая вследствие коронавируса. Из них 38 приходится на Санкт-Петербург, 24 и 14 – на Московскую область и Москву соответственно.

В столице также сообщили, что COVID-19 смогли победить еще 2020 пациентов. Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве теперь составляет 141 268 человек.

Меры борьбы с COVID-19 в Москве вошли в число лучших мировых практик

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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