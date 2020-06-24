Еще 2020 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве выздоровели еще 2020 пациентов в ходе лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2020 пациентов", – заявила представитель мэрии.
По словам Раковой, общее число вылечившихся после диагностированного коронавируса достигло 141 268 человек.
В Оперативном штабе по ситуации с COVID-19 напомнили, что столичные врачи подтверждают отсутствие у человека заболевания с помощью специальных тестов.
Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы – процедуру могут провести для людей в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих противопоказаний. Полученный материал используется в лечении больных с коронавирусом.
Для того, чтобы сдать плазму или стать социальным волонтером, достаточно обратиться на горячую линию по телефону 8 (495) 870-45-16 в период с 9:00 до 19:00 ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Москве скончались еще 14 пациентов с диагностированным коронавирусом. У них также была подтверждена пневмония. Общее число погибших – 3 657 человек.
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