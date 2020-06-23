Глава Ростуризма допустила отмену справок по COVID-19 для гостей санаториев

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ростуризм обсудит с Роспотребнадзором возможность отмены обязательных справок об отсутствии коронавируса при посещении санаториев. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила глава ведомства Зарина Догузова в эфире Первого канала, обе структуры активно работают над послаблением данного требования.

"И мы, и Роспотребнадзор <...> работаем, буквально вчера вечером с коллегами общались. Я уверена, что коллеги нас поддержат, и до конца недели уйдет это требование обязательной справки", – заявила специалист.

Как сообщалось ранее, туристам для заселения в санатории России необходимо предоставить три справки. По словам директора Ассоциации туроператоров Майи Ломидзе, при себе надо иметь курортную карту с выпиской о состоянии здоровья, справку об отсутствии коронавируса и листок с данными о санэпидокружении.

Ограничения для внутреннего туризма в РФ начали снимать с 1 июня. Первыми разрешили доступ в санатории с медицинскими лицензиями. Постепенно ограничения снимают и в отношении обычных гостиниц.

