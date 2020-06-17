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Москва 24

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Общество

10:24

Российские санатории примут туристов при наличии трех справок

туризм общество медицина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристам для заселения в отечественные санатории потребуются три справки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, этот порядок установлен экспертами Роспотребнадзора.

"Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка – об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка – об санэпидокружении", – объяснила Ломидзе.

В данном формате, как подчеркнула эксперт, работают уже многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Отсутствие у туриста даже одного документа может стать причиной недопуска до курорта.

В начале июня вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что цены на авиабилеты и туристические направления сохранятся на уровне 2019 года. Это станет дополнительным привлекательным фактором для внутреннего туризма по РФ.

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