Туроператоры назвали цены на отдых в 2020 году

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что цены на авиабилеты и туристические поездки по стране останутся на уровне 2019 года. Об этом сообщает News.ru.

По словам специалиста, отрасль постепенно выходит из режима ограничений, связанных с коронавирусом. С 1 июня, например, разрешено посещать санатории с медицинской лицензией. Впоследствии планируется открыть и гостиницы.

Ожидаемая стоимость путевок в отели Сочи и Крыма может быть установлена на уровне 20-30 тысяч рублей. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, такая стоимость связана со снижением потока туристов.

Что касается отдыха за рубежом, то в среднем стоимость подобных поездок на человека составит от 88 тысяч рублей. К направлениям, которые могут обойтись в эту сумму, специалисты отнесли Италию и Турцию.

Барзыкин отметил, что на данном этапе граждане России не могут отправиться за границу. Это связано с тем, что РФ закрыла регулярное авиасообщение с другими странами, визовые центры остаются закрытыми, а за рубежом установлены строгие критерии приема туристов.

Что касается правил для туристов на курортах, то заранее, перед поездкой, необходимо получить справку об отсутствии коронавируса COVID-19. Такую меру зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов называет способом профилактики распространения инфекции.

На отдыхе следует соблюдать социальную дистанцию и не пользоваться чужими вещами – особенно это касается полотенец. При этом риск заразиться коронавирусом в море минимален, считают эксперты.

