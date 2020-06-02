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Общество

14:47

Названы примерные сроки возобновления выдачи виз в Европу

туризм общество за рубежом

Фото: depositphotos/Mind-Map

В Ассоциации туроператоров России назвали предположительную дату, с которой снова разрешат подавать документы на получение виз в Шенгенскую зону. Об этом сообщает ИА "НСН".

По предварительным данным, некоторые страны – например Германия и Хорватия – готовы возобновить прием документов с 15 июня. Ранее 1 июня аналогичную меру предприняла Италия, но обработку запросов затем приостановили.

В ряде стран – Испании, Франции, Греции, Чехии и Венгрии – пока не готовы назвать даже примерные сроки открытия визовых центров. В этих государствах отслеживают эпидемиологическую обстановку в РФ и даты открытия внешних границ Евросоюза.

Ранее Ростуризм начал публиковать данные по регионам о готовности принимать туристов. В специальном разделе портала Russia.Travel можно найти необходимое направление и ознакомиться с правилами посещения этого места.

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