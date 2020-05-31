Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляже

11:58
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам, отдыхающим на пляже предстоящим летом, не придется носить маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". При этом она напомнила о необходимости соблюдать безопасное расстояние между людьми.
"Эти рекомендации прописаны. Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем носить, а вот расстояние между отдыхающими – да, должно соблюдаться", – подчеркнула она.
Она уточнила, что санитарная дистанция коснется людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто не живет вместе.
В Госдуме рассказали, когда, предположительно, откроются пляжи в РФ. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что туристический сезон в стране состоится несмотря ни на что.
Депутат отметил, что пляжи почти по всей России могут начать открывать 1 июля. Парламентарий также добавил, что международное авиасообщение пока остается небезопасным.
Ранее сообщалось о намерении российских туроператоров сдвинуть старт летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Причиной стало то, что регионы страны выходят из режима ограничений несинхронно либо корректируют озвученные правительством даты.
При этом известно, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.
Где российские туристы смогут провести летний отпуск
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