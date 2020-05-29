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Москва 24

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Общество

12:57

В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей в РФ

общество туризм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме рассказали, когда, предположительно, откроются пляжи в РФ. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что туристический сезон в стране состоится несмотря ни на что.

Депутат отметил, что пляжи почти по всей России могут начать открывать 1 июля.

"Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени. В каждом регионе решение об открытии пляжей и курортных объектов будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки", – цитирует его "Парламентская газета".

Парламентарий также добавил, что международное авиасообщение пока остается небезопасным.

Ранее сообщалось о намерении российских туроператоров сдвинуть старт летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Причиной стало то, что регионы страны выходят из режима ограничений несинхронно либо корректируют озвученные правительством даты.

При этом известно, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.

Где российские туристы смогут провести летний отпуск

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