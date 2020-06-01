Ростуризм начал публиковать информацию о готовности регионов к приему туристов

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
На портале Russia.Travel разместили информацию о готовности регионов России принимать туристов. Об этом заявили в пресс-службе Ростуризма.
"В главном меню сайта нужно зайти в раздел "Регионы", выбрать свой регион и открыть новость с пометкой COVID-19. Туристы в том числе смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, какие документы требуются для путешествий, какие средства размещения и места отдыха работают и так далее", – уточняется на портале ведомства.
Отмечается, что данные по ситуации с коронавирусом в регионах страны будут постоянно обновляться.
Кроме того, Роспотребнадзором и Ростуризмом были согласованы правила открытия отелей. "Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное", – говорилось в документе надзорного ведомства.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 414 878 случаев COVID-19, из них 9 035 – за последние сутки.
Ранее стало известно, что "Победа" планирует восстановить летнее расписание полетов до конца июля. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая.
В мини-отелях Крыма до сентября забронировано 70% номеров
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