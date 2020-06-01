В Роспотребнадзоре дали рекомендации гостиницам по заселению постояльцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Роспотребнадзоре рекомендовали гостиницам, хостелам, базам отдыха и иным местам временного проживания заселять в один номер одного человека или семью. Соответствующие рекомендации размещены на сайте надзорного ведомства.

"Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день, с использованием бесконтактных средств измерения. <...> Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное", – следует из документа Роспотребнадзора.

При этом было рекомендовано организовать питание в гостиницах преимущественно по меню или индивидуальному обслуживанию. Также гостей советуют информировать о необходимости проветривания номеров не реже 1 раза в 2 часа.

Ранее стало известно, что был разработан проект постановления о выдаче ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты. Согласно данной инициативе, порядок возврата провозной платы устанавливается на основании соблюдения баланса интересов перевозчиков и пассажиров.