На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальяны

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В Турции разработали новые правила проживания туристов в преддверии открытия сезона после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".

Уже с 1 июня в регионах страны начнут открывать парки, рестораны, кафе и пляжи. Значительное число введенных норм касается именно отдыха у воды.

Так, лежаки на одном из пляжей Антальи, в регионе Коньяалты, стали устанавливать из расчета в девять квадратных метров на одну семью. Кроме того, запрещено отдыхать на собственных полотенцах и курить на пляже. Уборщиков таким образом намерены защитить от распространения коронавируса – им не придется подбирать окурки.

Помимо этого, под запретом пока остаются кальяны.

Турецкие отели смогут открыться в июне после прохождения антикоронавирусной сертификации. При этом окончательное решение остается за собственниками курортов.

Вице-президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Дмитрий Горин ранее заявил, что работа туристического бизнеса в России полноценно возобновится только после открытия международного авиасообщения и посольств иностранных государств. По предварительным данным, туроператоры ориентируются на 15 июня.

