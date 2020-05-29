На пляжах Турции запретят курить сигареты и кальяны

15:54
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
В Турции разработали новые правила проживания туристов в преддверии открытия сезона после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ИА "НСН".
Уже с 1 июня в регионах страны начнут открывать парки, рестораны, кафе и пляжи. Значительное число введенных норм касается именно отдыха у воды.
Так, лежаки на одном из пляжей Антальи, в регионе Коньяалты, стали устанавливать из расчета в девять квадратных метров на одну семью. Кроме того, запрещено отдыхать на собственных полотенцах и курить на пляже. Уборщиков таким образом намерены защитить от распространения коронавируса – им не придется подбирать окурки.
Помимо этого, под запретом пока остаются кальяны.
Турецкие отели смогут открыться в июне после прохождения антикоронавирусной сертификации. При этом окончательное решение остается за собственниками курортов.
Вице-президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Дмитрий Горин ранее заявил, что работа туристического бизнеса в России полноценно возобновится только после открытия международного авиасообщения и посольств иностранных государств. По предварительным данным, туроператоры ориентируются на 15 июня.
Как не превратить летний отпуск в пустую трату денег
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: