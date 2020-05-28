Ростуризм не будет искусственно сдерживать выездной турпоток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ростуризм не будет искусственно сдерживать поездки российских граждан за рубеж из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает Агентство "Москва".
"Мы искусственно сдерживать поездки наших граждан не будем и не собираемся", – сообщила глава ведомства во время онлайн-заседания внутрифракционной группы фракции "Единая Россия". Догузова уточнила, что федеральное агентство по туризму сейчас не располагает информацией, когда станут доступны зарубежные страны для россиян.
С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с COVID-19.
При этом с 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма.
"И для нас, конечно, приоритет – это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения", – поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.
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