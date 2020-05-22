Правила работы отелей поменяют в Турции из-за COVID-19

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Турция внесет изменения в правила работы отелей в целях нераспространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Встреча руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с заместителем министра здравоохранения Турции Эмине Алп Меше по вопросу борьбы с инфекционными заболеваниями прошла в режиме видеоконференции. Они обсудили ряд вопросов, в том числе эпидемическую ситуацию в России и Турции.

"Стороны отметили, что в России и Турции широко проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, что позволяет не допустить развитие ситуации по негативному сценарию. В обеих странах наблюдается тенденция снижения темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Так, в связи с началом туристического сезона будет предпринят ряд мер по недопущению завоза коронавируса, в частности внесены изменения в правила работы отелей. Отмечается, что в ходе встречи была достигнута договоренность о разработке соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Роспотребнадзором и Минздравом Турции.

Ранее стало известно, что власти Турции откроют границы для граждан 31 страны, в том числе РФ, 20 мая. При этом говорилось, что туристический сезон для жителей республики может начаться 28 мая. Обычно в Турции туристический сезон начинается в апреле, но в 2020 году его старт отложили по рекомендации властей из-за пандемии коронавируса.

До этого не исключалось, что турпоток из России в Турцию в этом году может снизиться на 40%. Уточнялось, что с 1 июля будут возобновлены прямые рейсы из-за рубежа по туристическим направлениям.

Помимо того, в аэропортах Турции будут проверять всех пассажиров на COVID-19. Людей будут тестировать до прохождения ими паспортного контроля.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заражения, свыше 323 тысяч человек скончалось.