В аэропортах Турции будут проверять всех пассажиров на COVID-19

15:24
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В аэропортах Турции начнут проверять всех прилетающих в страну пассажиров на коронавирусную инфекцию. Новая мера вступает в силу с 1 июня, передает "Газета.ру".
Уточняется, что в первую очередь процедура коснется воздушных гаваней основных туристических провинций, в частности Антальи.
Пассажиров будут тестировать до прохождения ими паспортного контроля. Отмечается, что такая мера является одним из шагов к постепенному возобновлению туризма.
"Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", – рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.
Ранее Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предложили с начала лета разрешить турпоездки внутри страны. Речь идет о передвижении с 1 июня между регионами с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.
В тексте также говорится о возобновлении выездного и въездного туризма в формате, существовавшем до пандемии коронавируса. Как считают авторы письма, возобновить такой формат можно с 1 января 2021 года.
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