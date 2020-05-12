В аэропортах Турции будут проверять всех пассажиров на COVID-19

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В аэропортах Турции начнут проверять всех прилетающих в страну пассажиров на коронавирусную инфекцию. Новая мера вступает в силу с 1 июня, передает "Газета.ру".

Уточняется, что в первую очередь процедура коснется воздушных гаваней основных туристических провинций, в частности Антальи.

Пассажиров будут тестировать до прохождения ими паспортного контроля. Отмечается, что такая мера является одним из шагов к постепенному возобновлению туризма.

"Минздрав страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", – рассказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

Ранее Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предложили с начала лета разрешить турпоездки внутри страны. Речь идет о передвижении с 1 июня между регионами с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

В тексте также говорится о возобновлении выездного и въездного туризма в формате, существовавшем до пандемии коронавируса. Как считают авторы письма, возобновить такой формат можно с 1 января 2021 года.