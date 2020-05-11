Проверку адреса проживания россиян ужесточат на вывозных рейсах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания граждан России, при вывозе их из-за границы. Как говорится в сообщении Минкомсвязи РФ в Telegram для возвращения россиян, проверка будет проводится при посадке.

Перед выдачей посадочного талона авиакомпании будут проверять документы, подтверждающие проживание в регионе. Отмечается, что это могут быть оригиналы документов или фотографии: например, прописки, договора аренды или полиса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что материальную помощь, предназначенную для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер по коронавирусу, получило около 15 тысяч человек.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.