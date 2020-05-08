Почти 15 тысяч россиян за рубежом получили матпомощь от властей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Материальную помощь, предназначенную для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер по коронавирусу, получило около 15 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

"В общей сложности на эти цели выделен 1 миллиард рублей. Производятся выплаты, которые охватывают почти 15 тысяч человек", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что в отдельных случаях выплата может не доходить до адресата. Это связано с ошибками при заполнении заявок на портале госуслуг, которые задерживали процесс рассмотрения обращения. Захарова заявила, что эти проблемы будут решены.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.

Ранее в правительстве выделили 500 миллионов рублей на выплаты россиянам, не имеющим возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом.

