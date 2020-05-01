Кабмин выделил 500 млн на допвыплаты россиянам за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В правительстве выделили 500 миллионов рублей на довыплаты россиянам, не имеющим возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", – приводит РИА Новости цитату из документа.

Отмечается, что министерство иностранных дел РФ должно взять на контроль целевое и эффективное использование выделенных средств. Доклад об этом должны представить в правительство до 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ продлило до 1 июля срок выплаты пенсий россиянам, которые находятся за рубежом. В постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что россиянам не надо будет предоставлять документальное подтверждение факта нахождения в живых.

Также известно, что Минкомсвязь РФ создала круглосуточную горячую линию для россиян, оставшихся в других странах. Воспользоваться ею могут граждане РФ, у которых возникли проблемы с возвращением на родину из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер.