Кабмин выделил 500 млн на допвыплаты россиянам за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В правительстве выделили 500 миллионов рублей на довыплаты россиянам, не имеющим возможности вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тысяч рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", – приводит РИА Новости цитату из документа.
Отмечается, что министерство иностранных дел РФ должно взять на контроль целевое и эффективное использование выделенных средств. Доклад об этом должны представить в правительство до 1 февраля 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что правительство РФ продлило до 1 июля срок выплаты пенсий россиянам, которые находятся за рубежом. В постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что россиянам не надо будет предоставлять документальное подтверждение факта нахождения в живых.
Также известно, что Минкомсвязь РФ создала круглосуточную горячую линию для россиян, оставшихся в других странах. Воспользоваться ею могут граждане РФ, у которых возникли проблемы с возвращением на родину из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: