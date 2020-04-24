Круглосуточная горячая линия начала действовать для россиян, оставшихся за рубежом

18:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минкомсвязь РФ создала круглосуточную горячую линию для россиян, оставшихся в других странах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Воспользоваться ею могут граждане РФ, у которых возникли проблемы с возвращением на родину из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничительных мер. В пресс-службе уточнили, что с 14:00 27 апреля звонки будут бесплатными, а пользователи оператора МТС уже могут звонить на горячую линию без необходимости оплаты разговора.
"Россияне, находящиеся за границей и не имеющие возможности вернуться в РФ в связи с коронавирусной инфекцией, могут круглосуточно получить по телефону консультации по вопросам помощи российским гражданам за рубежом, в том числе по организации возвращения в Россию специальными авиарейсами", – отметили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент за рубежом находятся около 50 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия границ. Желающим воспользоваться горячей линией необходимо набрать номер телефона +7 495 249-75-77.
Ранее Росавиация составила список рейсов по 27 апреля, с помощью которых россияне смогут вернуться домой. Так, российские самолеты отправятся из Бангкока, Денпасара, Гоа, Аликанте и Пхукета.
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