Azur Air допускает возможность переоборудовать пассажирские лайнеры в грузовые

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Авиакомпания Azur Air рассматривает возможность подготовки свой технической базы во Внуково для переоборудования пассажирских самолетов под перевозку грузов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на техдиректора компании Павла Терещенкова.
"Мы смотрим на это [на потребности в грузах] как на возможность, в том числе подготовить свою собственную техническую базу для какой-то "лайтовой" конвертации пассажирских самолетов не в грузовые, а в те воздушные суда, которые можно было бы использовать для перевозки грузов", – заявил специалист.
Как отметил представитель авиакомпании, потребность в пассажирских перевозка сейчас снижается, а грузовые пользуются большим спросом.
По словам Терещенкова, конкретных планов на данный момент нет, однако если проект будет реализовываться, то на базе Boeing 767-300. Именно эти лайнеры составляют основу парка Azur Air, в распоряжении компании есть 12 таких бортов.
Ранее в Росавиации поделились предварительным графиком вывозных рейсов для россиян, находящихся за рубежом. В частности, на 5 мая в предварительном графике запланирован рейс Azur Air из Камрани в Санкт-Петербург и Москву.
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