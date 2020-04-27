Авиакомпания Utair объявила о поиске альтернативного пути вывоза граждан с Фиджи

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Авиакомпания Utair и российские власти намерены искать альтернативные пути вывоза граждан с Фиджи после инцидента с запретом на посадку российского лайнера. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе компании-перевозчика подчеркнули, что лайнер от Utair с 24 апреля выполняет многодневный перелет по маршруту Москва – Денпасар – Бангкок – Сургут. Этим рейсом в Россию вернутся 200 человек.

"Авиакомпания также планировала посадку в Фиджи, откуда необходимо забрать 26 россиян, из них трое детей. Но, несмотря на все предпринятые усилия, авиационные власти Фиджи отказали в посадке российскому борту", – объяснили в Utair.

Самолет с теми пассажирами, которых удалось забрать из других регионов, приземлится в Сургуте во вторник, 28 апреля.

По данным на 22 апреля, спецрейсами "Аэрофлота" в страну вернулись более 50 тысяч россиян. Вывозные рейсы проводятся согласно заранее разработанному расписанию, которое было обновлено в минувшие выходные.

