В Госдуме призвали ввести в России паспорта здоровья для туристов

11:02
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛЛПР) заявил о необходимости ввести паспорта здоровья для приезжающих в Россию туристов после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Считаю, что инициатива с паспортами интересная, ее нужно поддержать, и думаю, что вполне вероятно, она необходима и России", – сказал Свищев.
Он напомнил, что с данной инициативой впервые выступили в Греции. Согласно предложению, каждый иностранный путешественник перед поездкой должен сдать тест на коронавирус в своей стране.
Свищев подчеркнул, что считает подобную систему оправданной, добавив, что в будущем, по его мнению, тесты на вирус будут более доступны для всех граждан.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис отмечал, что в настоящий момент с ЕС проводятся консультации, чтобы каждому европейскому гражданину, желающему путешествовать, был предоставлен надежный тест на коронавирус. Министр объяснил, что это нужно делать в стране, откуда приезжают отдыхающие.
До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе не исключила, что путешественнику на момент пересечения границы могут потребоваться документальные подтверждения своего здоровья.
Представитель АТОР также отметила, что оценить любые нововведения в туристической отрасли невозможно без возобновления авиа- и иных перевозок. При этом она обратила внимание, что любой механизм такого толка несовершенен, а потому нет и гарантий, что человек не заразится внутри страны или по возвращении на родину.
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