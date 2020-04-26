Правительство РФ утвердило правила для возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Туроператорам предоставят субсидии на возмещение затрат, связанных с ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", – говорится в постановлении.
Предполагается, что туристам, которые не смогли воспользоваться путевками вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта, вернут деньги.
Также средства пойдут на возвращение домой туристов, находящихся в государствах с неблагоприятной ситуаций в связи с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что туроператоры РФ планируют запустить первые после пандемии коронавируса зарубежные туры не ранее 1 августа 2020 года. Туры по России доступны к бронированию с вылетом в июне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: