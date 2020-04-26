Правительство РФ утвердило правила для возмещения туроператорам потерь из-за коронавируса

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Туроператорам предоставят субсидии на возмещение затрат, связанных с ограничениями из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", – говорится в постановлении.

Предполагается, что туристам, которые не смогли воспользоваться путевками вследствие ограничений, установленных с 24 января по 30 марта, вернут деньги.

Также средства пойдут на возвращение домой туристов, находящихся в государствах с неблагоприятной ситуаций в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что туроператоры РФ планируют запустить первые после пандемии коронавируса зарубежные туры не ранее 1 августа 2020 года. Туры по России доступны к бронированию с вылетом в июне.