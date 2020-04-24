Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы сроком до 5 лет, а сроки их оформления сократить до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами, сообщает ТАСС.

Также предлагается проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз с максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые собирались путешествовать по России, но не смогли приехать из-за пандемии.

Ранее в Госдуме не поддержали идею введения иммунных паспортов. По мнению представителя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марата Бариева, человек может заразиться уже после получения справки, что сведет меру предосторожности на нет.

Российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. В частности, открываются туры в Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Чартерные программы запланированы крупными туроператорами.