Ростуризм предлагает возобновить в консульствах РФ прием документов на визы

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Ростуризм предложил возобновить в консульствах России предварительный прием документов на оформление туристских виз, сообщает РИА Новости.

Речь идет как об электронных визах, так и классических. Это необходимо для того, чтобы туристы заранее могли планировать свои будущие поездки в РФ, отметили в ведомстве.

Ранее Ростуризм предложил вести в России многократные визы сроком до пяти лет, а сроки их оформления сократить до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами.

Также хотят проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз с максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые собирались путешествовать по РФ, но не смогли приехать из-за пандемии.

Российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. В частности, открываются туры в Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Чартерные программы запланированы крупными туроператорами.