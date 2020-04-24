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Общество

12:25

Ростуризм предлагает возобновить в консульствах РФ прием документов на визы

туризм общество

Фото: ТАСС/Stephen Chung/Zuma

Ростуризм предложил возобновить в консульствах России предварительный прием документов на оформление туристских виз, сообщает РИА Новости.

Речь идет как об электронных визах, так и классических. Это необходимо для того, чтобы туристы заранее могли планировать свои будущие поездки в РФ, отметили в ведомстве.

Ранее Ростуризм предложил вести в России многократные визы сроком до пяти лет, а сроки их оформления сократить до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами.

Также хотят проработать возможность повторного оформления на безвозмездной основе туристских виз с максимальным разрешенным количеством въездов и максимальным сроком действия иностранным гражданам, которые собирались путешествовать по РФ, но не смогли приехать из-за пандемии.

Российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. В частности, открываются туры в Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Чартерные программы запланированы крупными туроператорами.

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