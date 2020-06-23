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Общество

16:35

Количество случаев коронавируса в России продолжает снижаться – Мишустин

власть общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Количество заболевших продолжает снижаться: за последние сутки выявлено 7400 новых случаев этого заболевания. Такая же ситуация по Москве, где за сутки выявлен 1081 заболевший", – заявил глава кабмина.

По словам Мишустина, в стране сохраняются масштабные объемы тестирования. По данным на 23 июня, в РФ проведено более 17 миллионов анализов на коронавирус.

Премьер-министр рассказал, что в правительстве разрабатывается новое постановление в отношении лекарственного лечения COVID-19. Согласно ему, пациенты на амбулаторном наблюдении получат те же препараты, что и госпитализированные.

Мишустин подчеркнул, что данная мера позволит избежать ситуации, когда пациент вынужден обращаться к аналогам, которые могут не иметь такого же эффекта. Правовое регулирование поможет решить проблему.

Отдельно глава кабмина анонсировал постановление, которое гарантирует гражданам своевременную выплату заработной платы в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом объявили, что за сутки в России выявили 7 425 новых случаев инфицирования. В Москве этот показатель равен 1 081, причем это почти на четверть меньше, чем в период почти недельной давности.

У четверти россиян обнаружились знакомые или друзья с подтвержденным COVID

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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