Количество случаев коронавируса в России продолжает снижаться – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что количество выявленных случаев коронавируса продолжает снижаться. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Количество заболевших продолжает снижаться: за последние сутки выявлено 7400 новых случаев этого заболевания. Такая же ситуация по Москве, где за сутки выявлен 1081 заболевший", – заявил глава кабмина.
По словам Мишустина, в стране сохраняются масштабные объемы тестирования. По данным на 23 июня, в РФ проведено более 17 миллионов анализов на коронавирус.
Премьер-министр рассказал, что в правительстве разрабатывается новое постановление в отношении лекарственного лечения COVID-19. Согласно ему, пациенты на амбулаторном наблюдении получат те же препараты, что и госпитализированные.
Мишустин подчеркнул, что данная мера позволит избежать ситуации, когда пациент вынужден обращаться к аналогам, которые могут не иметь такого же эффекта. Правовое регулирование поможет решить проблему.
Отдельно глава кабмина анонсировал постановление, которое гарантирует гражданам своевременную выплату заработной платы в соответствии с требованиями законодательства.
Ранее в Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом объявили, что за сутки в России выявили 7 425 новых случаев инфицирования. В Москве этот показатель равен 1 081, причем это почти на четверть меньше, чем в период почти недельной давности.
У четверти россиян обнаружились знакомые или друзья с подтвержденным COVID
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