В Москве обсудили меры поддержки учреждений культуры в период пандемии

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском академическом театре сатиры состоялась встреча главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова с руководителями столичных учреждений культуры, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В обсуждении также участвовали представители Московского цеха деятелей культуры. На встрече обсудили меры поддержки бюджетных учреждений в период ограничений из-за пандемии.

Отмечается, что, несмотря на то что введенные в столице ограничения внесли коррективы в планы работы театров, парков, музеев и библиотек, ситуацию уже удалось выровнять. В том числе это удалось достичь благодаря помощи департамента культуры Москвы.

Участники обсуждения надеются, что учреждения культуры вернутся к привычному режиму работы в ближайшем будущем.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что город оказывает театрам всяческую поддержку на фоне пандемии коронавируса. Мэр добавил, что в столице обязательно откроют новый театральный сезон. Он уточнил, что с 9 июня работники культурных учреждений смогли вернуться на площадки для возобновления репетиций. Однако он заявил, что точных сроков открытия театров для зрителей пока нет.

Евгений Герасимов рассказал, что столичные театры разработали новые способы взаимодействия со зрителями через интернет и социальные сети.

Он отметил, что театры постоянно для горожан в интернете показывают спектакли, которые собирают десятки тысяч просмотров. Однако депутат отметил, что любой актер ждет открытия учреждения, чтобы напрямую контактировать со зрительным залом.

По его мнению, поддержать театры можно будет с помощью покупки билетов с открытой датой, как только они появятся в продаже. Депутат добавил, что в любом случае всем театрам придется восстанавливать свой наработанный репертуар.

Спектакли и другие мероприятия театров отменили с 17 марта из-за распространения коронавируса. Культурные учреждения перешли на дистанционный формат работы. Ежегодная акция "Ночь театров" в этом году также прошла онлайн. Ее зрителями стали свыше 143 тысяч человек.

