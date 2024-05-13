Таможня Шереметьево передала РПЦ 13 изъятых икон

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенная служба аэропорта Шереметьево передала в дар Русской православной церкви 13 икон. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Иконы были найдены в багаже гражданина Сирии, который собирался покинуть территорию России. Мужчина рассказал таможенникам, что перевозил их по просьбе друга, и заявил, что якобы не знал о необходимости их декларирования.

В результате искусствоведческой экспертизы выяснилось, что изображения святых были написаны в технике темперной живописи в конце XX – начале XXI века. Также отмечается, что некоторые из них были украшены чеканкой. Среди них оказались образы Иисуса Христа, Богоматери, Святых Князя Игоря и Княгини Ольги. В соответствии с оценками экспертов, их суммарная стоимость превышает 120 тысяч рублей.

Уточняется, что иконы были переданы РПЦ. Они будут размещены в Александро-Невском храме.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о передаче Казанской иконы Божией Матери храму Христа Спасителя. Он рассказал об этом во время пасхальной вечерни. Речь идет об иконе, которая находилась в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского.