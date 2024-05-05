05 мая, 17:41Общество
Патриарх Кирилл передал чудотворную Казанскую икону храму Христа Спасителя
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил во время пасхальной вечерни о передаче Казанской иконы Божией Матери храму Христа Спасителя. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет об иконе, которая находилась в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского.
С 1918 года считалось, что священный образ был утерян. Однако в 2023 году патриарх Кирилл сообщил о его обретении. Он продемонстрировал икону в Успенском соборе.
В ночь на 5 мая в храм Христа Спасителя пришли тысячи верующих. Патриарх Кирилл совершил крестный ход и Божественную литургию, которую посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.
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