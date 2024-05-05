Патриарх Кирилл передал чудотворную Казанскую икону храму Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил во время пасхальной вечерни о передаче Казанской иконы Божией Матери храму Христа Спасителя. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет об иконе, которая находилась в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского.

С 1918 года считалось, что священный образ был утерян. Однако в 2023 году патриарх Кирилл сообщил о его обретении. Он продемонстрировал икону в Успенском соборе.

В ночь на 5 мая в храм Христа Спасителя пришли тысячи верующих. Патриарх Кирилл совершил крестный ход и Божественную литургию, которую посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.

