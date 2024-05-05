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05 мая, 09:15

Общество

Тысячи верующих поучаствовали в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Тысячи верующих поучаствовали в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

Благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Москву

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Частицу Благодатного огня скоро доставят в Москву

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Патриарх Кирилл совершит крестный ход в храме Христа Спасителя

Пасхальная служба пройдет в храме Христа Спасителя

Делегация фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь

На пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя ночью пришли тысячи верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход и Божественную литургию, которую посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.

А накануне в Москву из Иерусалима специальным бортом доставили Благодатный огонь. Его можно получить в 15 столичных и 5 подмосковных храмах, куда развезли лампады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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