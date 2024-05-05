Тысячи верующих поучаствовали в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя

На пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя ночью пришли тысячи верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход и Божественную литургию, которую посетили Владимир Путин и Сергей Собянин.

А накануне в Москву из Иерусалима специальным бортом доставили Благодатный огонь. Его можно получить в 15 столичных и 5 подмосковных храмах, куда развезли лампады.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.