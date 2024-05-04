Московские фабрики к Пасхе испекли более 3,6 миллиона куличей

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные производители кондитерско-булочных изделий изготовили к Пасхе более 3,6 миллиона куличей, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Общая масса праздничной продукции, выпущенной в этом году, превысила 1,2 тысячи тонн.

Овчинский напомнил, что Москва традиционно остается одним из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в стране. По его словам, в этой отрасли действует около 120 предприятий, где работают около 18 тысяч человек.

"Перед Пасхой они начинают массовое изготовление праздничной выпечки и успешно удовлетворяют потребности отечественного рынка в качественной продукции", – подчеркнул глава ведомства.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала покупать кулич на Пасху с маленьким сроком годности и простым составом. Эксперт сказала, что в магазинные куличи часто добавляют заменители масла, чтобы увеличить срок хранения.