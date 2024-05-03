Диетолог Соломатина: покупать кулич на Пасху следует с маленьким сроком годности

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Кулич на Пасху лучше всего выбирать с маленьким сроком годности и простым составом, посоветовала диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт обратила внимание, что в магазинные куличи часто добавляют заменители масла, чтобы увеличить срок хранения.

"Нужно смотреть на состав кулича, чтобы он был максимально простым и натуральным: мука, масло, яйца, вода, сахар. Важно, чтобы не было ароматизаторов, красителей и консервантов. <...> Если кулич хранится несколько месяцев, значит, там есть консерванты", – объяснила она.

Соломатина также рекомендует покупать куличи в уже проверенных местах, поскольку в период праздников риск приобретения некачественного продукта в разы возрастает. И чем меньше сахара будет в мучном изделии, тем лучше, резюмировала она.

Ранее диетолог Оксана Михалева напомнила, что кулич – это высококалорийный продукт, а значит, содержит много жира и углеводов.

С ним нужно быть осторожными тем, кто склонен к полноте или уже имеет избыточный вес, диабет или атеросклероз, подчеркнула эксперт. Им можно съесть один кусок от 100 до 150 граммов, а здоровым людям – до 300 граммов, уточнила она.

