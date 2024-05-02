Российские аналитики выяснили индекс кулича

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Специалисты одной из платформ фискальных данных смогли выяснить индекс кулича, средняя цена на кулич с 10 по 23 апреля 2024 года составила 243,5 рубля. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты исследования.

Этот показатель оказался на 10% выше периода с 22 марта по 4 апреля 2023 года, пишет издание. При этом продажи за аналогичные периоды выросли на 197%. Всего было проанализировано более 56 миллиардов кассовых чеков.



Средняя цена на яйца в апреле составила более 145 рублей, а на молоко – больше 99 рублей. Стоимость муки эксперты оценили в более 88 рублей, цукатов – 203 рубля, творога – 110, а сахара, изюма и краски для яиц – в более 84, 163, 50 рублей соответственно.



Как заявила в беседе с "Газетой.ру" врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева, при соблюдении поста меняется работа пищеварительной системы, так как она подстраивается под ту пищу, которая попадает в желудочно-кишечный тракт. Поэтому выход из поста должен быть постепенным, уверена эксперт.

"Яйца, творожная пасха – хороший вариант постепенного расширения питания. Польза употребления куличей заключается больше в объединении семьи за столом, следовании традициям и религиозным устоям. Это тоже важная часть нашего питания", – сказала она.

Врач предупредила, что кулич – высококалорийный продукт, а значит, содержит много жира и углеводов. Поэтому с ним нужно быть осторожными тем, кто склонен к полноте или уже имеет избыточный вес, диабет или атеросклероз. Эксперт подчеркнула, что им можно съесть один кусок от 100 до 150 граммов, а здоровым людям – до 300 граммов.

Несмотря на то что сделанный из натуральных продуктов кулич будет богат на углеводы для восполнения энергии и содержащие витамины и минералы сухофрукты и цукаты, в нем все еще много сахара и жира. Последнее делает его вредным при условии выхода из поста и при наличии на столе яиц, мяса и вина.



"Такое изобилие делает опасным выход из пищевых ограничений, так как за этот период снизилась активность ферментов желудочно-кишечного тракта, переварить большой объем пищи будет достаточно трудно <...> Людям с этими заболеваниями нужно быть особенно осторожными при употреблении куличей в пищу", – заключила Михалева.

Ранее специалисты подсчитали, что российский пасхальный набор, в который входит кулич, творожная пасха и десяток яиц, за последние 3 года вырос в цене на 35% в России. Еще в 2021 году он стоил 819,5 рубля, а в этом – 1 105,7 рубля. Больше всего увеличились в стоимости яйца и сахар.