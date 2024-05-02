Шеф-повар Спиваков рассказал о самом простом варианте кулича

Фото: 123RF/natkinzu

Пышный кулич приготовить достаточно просто, а его центр можно с легкостью сделать оригинальным – добавить вкусный сюрприз. Об этом Москве 24 рассказал шеф-повар Святослав Спиваков.

2 мая православные христиане отмечают Чистый четверг – четвертый день Страстной седмицы, предваряющей Пасху. В эту дату в том числе принято наводить в доме порядок, красить яйца и выпекать куличи.

По словам Спивакова, для приготовления понадобится 1 килограмм муки, 350 граммов сахара, по 10 граммов соли и ванилина, 500 миллилитров молока, 300 граммов сливочного масла, 6 куриных яиц, 15 граммов сухих дрожжей, 300 граммов изюма и 100 граммов цукатов.

"Молоко нужно слегка подогреть (примерно до 28–30 градусов), чтобы оно стало чуть теплым. Добавить к нему немного сахара, дрожжей, размягченного сливочного масла, яйца и все хорошенько перемешать", – объяснил шеф-повар.



Святослав Спиваков шеф-повар В отдельную миску надо просеять муку, высыпать в нее сахар, соль, ванилин, соединить со смесью из предыдущего этапа и вымесить все до получения однородной массы.

Готовое тесто нужно укрыть полотенцем или завернуть в пищевую пленку и оставить в теплом месте примерно на полтора часа. После этого – обмять, чтобы оно опустилось, положить в него изюм, цукаты и замесить еще раз.

"В целом же здесь можно экспериментировать и добавлять в тесто любые сухофрукты, ягоды, орехи и даже колотый шоколад", – отметил Спиваков.

Затем тесто следует разложить по смазанным сливочным или растительным маслом формам, но так, чтобы оно занимало лишь две трети от их края (дело в том, что куличи во время выпечки увеличатся в объеме в два раза, пояснил шеф-повар).

Когда тесто будет разложено по формам, ему надо снова дать настояться в теплом месте примерно полчаса и уже после этого отправить выпекаться при температуре 160–170 градусов до готовности. Процесс может занять от 25 до 50 минут – все зависит от размеров куличей, отметил эксперт.



Святослав Спиваков шеф-повар Еще их можно сделать с вкусным сюрпризом внутри. Для этого сверху по центру готовой выпечки надо вырезать углубление, налить в него сгущенку, растопленный шоколад или варенье, а затем снова закрыть отверстие мякишем.

Верхушки куличей шеф-повар предложил покрыть белковой глазурью. Для ее приготовления надо соединить три яичных белка, 150 граммов сахарной пудры и чайную ложку сока лимона. Массу взбить миксером до устойчивых пик, сразу нанести на куличи, а сверху украсить все кондитерской посыпкой.

Кроме того, вместо белковой глазури можно использовать шоколадный ганаш. Готовить его тоже не сложно: 100 граммов шоколада надо растопить на водяной бане, добавить 20 граммов сливочного масла и 50 граммов сливок 33% жирности. Постоянно помешивая массу, довести ее до однородного состояния и просто полить ею куличи, заключил Спиваков.

Ранее шеф-бармен Данил Работягов рассказал, как приготовить весенний витаминный коктейль. Для него понадобится 10–15 граммов корня имбиря, около 50 миллилитров любого варенья, 100 миллилитров апельсинового фреша, по 50 миллилитров сока лайма (или лимона) и ананаса. Плюс нужен лед и любая газированная вода.