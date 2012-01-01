Эксперт Зубец рассказал, как сэкономить на куличах и пасхе

Традиционный набор пасхальных продуктов в России за последние три года подорожал на 35%. К такому выводу пришли аналитики. Сегодня кулич, творожная пасха и десяток яиц обойдутся россиянам в 1 105,7 рубля. Подробнее о том, какой продукт оказался самым дорогим и можно ли сэкономить на ингредиентах, читайте в материале Москвы 24.



Сколько стоит праздник?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аналитики рассказали, что в 2021 году цена пасхального набора составляла 819,5 рубля. Сейчас же она достигла 1 105,7 рубля. Отмечается, что за три года набор подорожал на 35%, что превышает уровень инфляции. Основными виновниками такой динамики эксперты называют яйца и сахар. По подсчетам специалистов, с 2023 года ингредиенты для творожной пасхи подорожали на 6%, а в случае с куличом – на 10%. В свою очередь, яйца выросли в цене на 50%.

"Такой существенный рост обусловлен увеличением цен на яйца и сахарный песок. Если сахар вырос в цене на 15%, то столовые яйца – на 50%: с 83 до 125 рублей за 10 штук", – сказала генеральный директор аналитического агентства Марина Петрова.

Прочие ингредиенты выросли в цене ниже уровня инфляции. В частности, сливочное масло – на 8%, молоко – на 4%, цукаты и изюм – на 5%, а мука – на 2%, говорит Петрова. По данным аналитиков, в этом году кулич, приготовленный своими руками, обойдется россиянам в 537 рублей, а творожная пасха – в 443,7 рубля.

В свою очередь, кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала о ценах на пасхальные угощения в столичном регионе. Расчет стоимости кулича она произвела, ориентируясь на рецепт, который требует 345 граммов муки, два яйца, 80 миллилитров молока, 130 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, 3 грамма соли и 100 граммов сухофруктов.

"К числу перечисленных ингредиентов необходимо добавить две чайных ложки (или 8 граммов) сухих дрожжей. На выходе получается кулич весом примерно в 750 граммов. По данным ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система. – Прим. ред.), в марте 2024 года стоимость приготовления кулича по такому рецепту в столице составляла 293 рубля, а в Московской области – 253 рубля", – уточнила специалист.

Вместе с тем приготовление пасхи в домашних условиях обойдется жителям столичного региона дороже. "На приготовление по самому простому рецепту придется потратить в Московской области 589 рублей (плюс 1,14%), в Москве – 680,4 рубля (плюс 4,34%). Самые дорогие ингредиенты – орехи и творог. Последний за год подорожал на 1,08%, орехи – на 5,31%", – заключила эксперт.



Можно ли сэкономить?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал Москве 24 изменение цен на пасхальные угощения.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Нельзя говорить, что это кратное удорожание и у людей нет возможности купить продукты. На самом деле у нас есть повышение доходов наряду с повышением цен.

Если на продуктах все же хочется сэкономить, то для празднования Пасхи можно объединиться с семьей, коллективом или соседями. В частности, купить нужные ингредиенты оптом за меньшую цену.

"Если мы говорим о масле, то там нет какого-то серьезного роста цен, молочные продукты в нашей стране подорожали, но не критично. А вот сахар заметно подорожал. В этом случае можно либо купить готовый кулич в магазине, либо отказаться от сладкого. Это и для здоровья полезно", – заключил специалист.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала в ряде регионов проверки основных торговых сетей из-за стоимости яиц. В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений закона примут соответствующие меры.



Шмакова Екатерина